Prime Gaming: Angebote für Januar 2023 enthüllt

Prime Gaming bietet ab dem 3. Januar sechs kostenlose Titel an. Darunter sind eine Vielzahl visuell düsterer Abenteuer, vom Überlebenskampf in der albtraumhaften Welt von STEM in The Evil Within 2 bis zu Beat Cop, wo es gilt, herauszufinden, wer den Spielern einen Mord angehängt hat.

The Evil Within 2 – In der Rolle von Detektiv Sebastian Castellanos steigen Spieler in die albtraumhafte Welt von STEM hinab, um seine Tochter Lily zu retten. Dabei sind sie auf den Verstand des Detektivs angewiesen, um zu überleben, denn der einzige Weg nach draußen ist der ins tiefste Innere.

Faraway 2 – In diesem Sidescroller-Puzzlespiel muss man diesem sogenannten Planeten, der Erde, entfliehen. Spieler navigieren durch die wunderschöne, dunkle und verwirrende Umgebung, in der sie auf Schritt und Tritt Hindernisse überwinden müssen und darum kämpfen, auf festem Boden zu bleiben.

Breathedge – Mit ihrem unsterblichen Huhn überleben Spieler im Weltall, indem sie Werkzeuge herstellen, Fahrzeuge steuern und Raumstationen kontrollieren. Wrackteile werden erforscht und die Wahrheit hinter dem plötzlichen Absturz des Raumschiffs aufgedeckt.

Beat Cop – In diesem Retro-Spiel im Pixel-Art-Stil, das von den Polizeiserien der 80er-Jahre inspiriert ist, müssen Spieler in der Rolle von Jack Kelly, einem normalen Streifenpolizisten, herausfinden, wer ihnen einen Mord angehängt hat.

Lawn Mowing Simulator – Die Schönheit und die Details des Mähens der britischen Landschaft erfahren Spieler mit authentischen und umfangreichen lizenzierten Rasenmähern von renommierten Herstellern wie Toro, SCAG und STIGA, während sie ihr Geschäft verwalten.

Chicken Police – Paint it RED! – In dieser wilden Geschichte von Liebe, Tod und Hühnern schlüpfen die Spieler in die Rolle der Hühnerpolizei. Sie erleben ein Buddy-Cop-Noir-Abenteuer in einer liebevoll gestalteten Welt mit einer düsteren Geschichte und absurdem Humor.

Hier noch ein Video zum Angebot: