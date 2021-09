PUBG: Battlegrounds: Erschaffer verlässt Firma und gründet Indie-Studio

Wie jetzt bekannt wurde, verlässt der Erfinder von PUBG: Battlegrounds, Brendan Greene, die Firma Krafton, die das Spiel veröffentlicht hat.

Bereits 2019 hatte Brendan Greene angekündigt, von dem Spiel abzulassen, um sich experimentellen Projekten zuzuwenden. Mittlerweile hat er Krafton verlassen, um ein eigenes unabhängiges Studio zu gründen.

Zwar ist noch nicht bekannt an was sein neues Studio arbeitet, oder gar wie es heißt, allerdings hält Krafton wohl noch eine Minderheitsbeteiligung an der neuen Firma. In der Vergangenheit hat sich Greene außerdem dazu geäußert, kein Battle Royale mehr machen zu wollen.