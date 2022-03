PUBG: Battlegrounds: Frischer Survivor Pass und weitere Neuerungen für März angekündigt

PC 16. März, genaue Zeit wird noch mitgeteilt.

NEUE TAKTISCHE AUSRÜSTUNG

TAKTIKPAKET

Mit Update 16.2 kommt eine neue taktische Ausrüstung, das Taktikpaket! In diesem Super-Rucksack könnt ihr fast jede Art von Gegenstand ablegen, was die verrücktesten Spielstile ermöglicht. Verwandelt euch in ein Raketensilo mit vier Panzerfäusten, packt zwei zusätzliche Westen und Helme für Notfälle ein oder dominiert Kämpfe auf jede Distanz mit einer MP, einer AR und einer DMR! Oder warum nehmt ihr nicht vier Mountain Bikes mit (weil ihr es könnt), damit sich euer Squad nie wieder um ein Fahrzeug Gedanken machen muss?

Das Taktikpaket wird: Den primären Waffenplatz beanspruchen. Über vier Aufsatzplätze verfügen. Auf jeder Karte spawnen. In normalen Matches, benutzerdefinierten Matches, dem Trainingsmodus und im Sandbox-Modus (nur PC) verfügbar sein. Fast jedem Gegenstand Platz bieten können, darunter Waffen, Helme, Westen, Gegenstandsstapel usw. Gegenstandsstapel (z. B. Munitionsstapel) verbrauchen einen Platz, pro Stapel gilt für stapelbare Gegenstände jedoch ein Gewichtslimit von 60. Waffen mit Aufsätzen werden unverändert abgelegt.

Im Taktikpaket kann kein weiteres Taktikpaket abgelegt werden. Im Kofferraum eines Porters kann kein Taktikpaket abgelegt werden.

Nur der Träger des Taktikpakets hat Zugriff auf die Gegenstände darin. Um Gegenstände verwenden zu können, müssen sie erst aus dem Taktikpaket herausgenommen werden.

Wenn ein Spieler das Taktikpaket in den Händen hält, wird die normale Plünder-Interaktion durch eine neue ersetzt, mit der der Gegenstand direkt im Taktikpaket abgelegt werden kann.

Waffen, die im Taktikpaket abgelegt werden, behalten alle darauf angebrachten Aufsätze und die Option „Aufsätze ersetzen“ wird beim Austausch mit einer anderen Waffe ignoriert. ※ Durch die Option „Aufsätze ersetzen“ könnt ihr das automatische Anbringen von kompatiblen Waffenaufsätzen an neu aufgehobenen Waffen aktivieren/deaktivieren.

Waffen, die vor dem Ablegen im Taktikpaket nachgeladen werden, behalten diesen Status beim erneuten Hervorholen bei.

SPEKTIV

Und das war noch nicht alles! Wir stellen vor: Die neue taktische Ausrüstung für mittlere Distanzen, das Spektiv! Mit diesem speziellen Feldstecher könnt ihr Gegner und gegnerische Drohnen erspähen und markieren. Darüber hinaus ermöglicht es euch die wortlose Kommunikation mit eurem Squad.

Das Spektiv wird: Den primären Waffenplatz beanspruchen. Auf jeder Karte spawnen. In normalen Matches, benutzerdefinierten Matches, dem Trainingsmodus und im Sandbox-Modus (nur PC) verfügbar sein. Im ADS-Modus verwendbar sein. Das Spektiv verfügt über eine fixe 4-fach-Vergrößerung. Zusätzlich versorgt es euch mit Echtzeitinformationen über die genaue Entfernung zu eurem Ziel. Die maximal berechenbare Entfernung beträgt 1 km, Distanzen darüber hinaus werden mit „?? m“ angegeben. Das Spektiv ermöglicht es euch, Gegner und Drohnen aus der Ferne zu erkennen und zu markieren. Gegnerische Spieler und Drohnen innerhalb von 1 km werden durch das Spektiv passiv markiert (weißes Symbol). Die passive Markierung wird nur auf dem Bildschirm des Spähers angezeigt.

In der Mitte der Spektiv-Ansicht befindet sich ein Fadenkreuz. Wenn der Nutzer mit diesem Fadenkreuz über einen markierten Gegner oder eine markierte Drohne fährt, verwandelt sich die passive Markierung in eine aktive (rotes Symbol). Die aktiven Markierungen werden automatisch mit den Teamkameraden des Nutzers geteilt. Die Anzahl der aktiven Markierungen ist nicht limitiert. Mehrere Gegner können gleichzeitig aktiv markiert werden. Wird ein Gegner nicht länger durch eine aktive Markierung des Spektivs markiert, folgt diese dem Ziel noch 7 Sekunden, bevor sie verschwindet. Um eine aktive Markierung aufrechtzuerhalten, muss das Fadenkreuz des Spektivs dem Gegner weiter folgen.



Während das Spektiv verwendet wird, können weiterhin normale Bildschirm-Pings eingesetzt werden.

Ihr erhaltet einen Assist, wenn ein durch euch markierter Gegner von einem Teamkameraden getötet wird (nur solange der Gegner aktiv markiert wird bzw. nach dem Verschwinden der Markierung nicht mehr als 5 Sekunden vergangen sind).

Das Spektiv kann keine Spieler aufspüren oder markieren, die sich hinter dem Rauch einer Rauchgranate verbergen. Falls ein bereits mit dem Spektiv markierter Gegner in Deckung geht oder im Rauch verschwindet, bleibt die Markierung 7 Sekunden bestehen, bevor sie verschwindet.



TAKTISCHE AUSRÜSTUNG: DROHNE

Die Farben der Lichter von eingesetzten Drohnen haben bei einigen Spielern für Verwirrung gesorgt, weshalb wir die Farben folgendermaßen geändert haben:

Eingesetzte verbündete Drohnen: Grüne Lichter

Eingesetzte gegnerische Drohnen: Rote Lichter

TRAININGSMODUS

ZIEL-/GERÄUSCH-LAB

Möchtet ihr euer Gehör auf die Probe stellen, um präzise einschätzen zu können, woher gegnerische Schüsse kommen? Dann ist das neue und private Ziel-/Geräusch-Lab im Trainingsmodus genau das Richtige für euch!

Ihr könnt diesen privaten Trainingsbereich betreten, indem ihr mit einem der drei Helipads im Trainingsmodus interagiert.

Nach dem Beitritt könnt ihr euch zwischen zwei Modi entscheiden: Zielübung oder Geräuschübung. Zielübung Wählt eure Waffen im Waffenauswahlfenster, interagiert mit der Start-Taste und beginnt nach einem 5-sekündigen Countdown mit der Übung. Menschenförmige Zielscheiben erscheinen an zufälligen Positionen. Die Ziele liegen anfangs am Boden. Anschließend schnellen 3 bis 7 zufällige Ziele gleichzeitig hoch und ihr könnt auf sie schießen. Sobald die Übung vorbei ist, werden die Anzahl der Kopfschüsse und der insgesamt getroffenen Ziele auf dem Bildschirm angezeigt. Geräuschübung Ihr startet mit einer einfachen Deagle und einem Rotpunktvisier. Verschiedene Geräusche von Primärwaffen werden bei Zielen in 15~300 m Entfernung abgespielt. Der Waffenname und die Entfernung des Schusses werden am Bildschirm angezeigt. Sobald ihr das richtige Ziel getroffen habt, fällt die Zielscheibe um und wird dann direkt wieder aufgestellt. Eine Kill-Meldung mit der Art der Waffe, aus der der Schuss abgefeuert wurde, erscheint auf eurem Bildschirm. Ihr verdient 10 Punkte, wenn ihr das richtige Ziel trefft, 5 Punkte, wenn ihr eines der Ziele links oder rechts vom richtigen Ziel trefft, und 0 Punkte für alle anderen Ziele, die ihr trefft. Es gibt verschiedene Geräuscheffekte, je nachdem, welche Punktezahl ihr verdient. Derselbe Schuss wechselt alle 5 Sekunden zwischen verschiedenen Zielen, bis der Spieler das Ziel trifft. Eure Gesamtpunktzahl wird auf dem Bildschirm angezeigt, sobald die Übung vorbei ist.

Jede Übung hat ein Zeitlimit von 1 Minute, ihr könnt sie jedoch jederzeit verlassen.

VERBESSERTE ZIELSCHEIBEN

Trainiert eure Zielgenauigkeit mit den neuen menschen- und fahrzeugförmigen Zielscheiben!

Ihr könnt die verschiedenen Schadenszahlen sehen, die von der Stelle des jeweiligen Treffers abhängig sind. Kopfschüsse bei menschenförmigen Zielen werden rot dargestellt. Treffer an anderen Stellen wie dem Torso, den Armen, den Beinen usw. werden weiß dargestellt. Treffer an der Position des Fahrersitzes in fahrzeugförmigen Zielen werden rot dargestellt. Treffer an anderen Stellen wie den Rädern und der Karosserie werden weiß dargestellt.



ÜBERARBEITUNG DES LAYOUTS

Das allgemeine Layout des Trainingsmodus wurde überarbeitet, um Platz für die neuen Funktionen und Übungsbereiche zu schaffen.

Ein Fahrzeugausstellungsstand wurde hinzugefügt, in dem die drei zuletzt hinzugefügten Fahrzeuge ausgestellt werden.

Ein Gegenstandsausstellungsstand wurde hinzugefügt, in dem die drei zuletzt hinzugefügten Gegenstände ausgestellt werden.

Ein Fahrzeugschießstand mit Zielen, die sich im Tempo eines Fahrzeugs bewegen, wurde hinzugefügt.

Das Lagerhaus, in dem die Waffen und Aufsätze zu finden waren, wurde entfernt, um die Performance des Modus zu verbessern. Verwendet den praktischen Trainingshelfer, um Waffen und Gegenstände jederzeit und überall anzufordern!

Ab jetzt spawnen Geländemotorräder anstelle von Rollern.

Aufgrund der Überarbeitung des Trainingsmodus wurde Camp Schakal (Camp Jackal) aus dem Kriegsmodus von benutzerdefinierten Matches entfernt.

BEITRITTSANFORDERUNGEN FÜR DEN MODUS

Um Spieler dazu anzuregen, verschiedenste Situationen auf den einzelnen Übungsständen zu trainieren, steht der Trainingsmodus jetzt bereits Spielern zur Verfügung, die nur das Grundlagentraining abgeschlossen haben.

Wie bereits in der letzten Ankündigung zu unseren Kartenüberarbeitungsplänen erwähnt, wird Sanhok in diesem Update bei normalen Matches von Haven abgelöst. Macht euch bei der Rückkehr der Industrieinsel Haven auf neue Bots, gegnerisch Spieler und die Pillar gefasst!

Normales Match Erangel / Miramar / Taego / Karakin / Haven

Ranglistenmatch Erangel / Miramar / Taego



WELT

DEKORATION ZUM 5. JAHRESTAG

Euch werden bestimmt diverse Dekorationen zur Feier des 5. Jahrestags in normalen Matches auf Erangel und Taego auffallen. Wir möchten jedoch nicht allzu genau auf den Jahrestag eingehen, da ihr in einer separaten Ankündigung noch mehr über die kommenden Events, Vorteile und vieles mehr erfahren werdet!

KARAKIN

Um die Kampferfahrung in Karakin besser auszubalancieren, wurden diverse Updates an der Landschaft vorgenommen. Für eine sicherere Flucht aus Al Habar wurden Bäume und Steinmauern hinzugefügt. Der Bereich bei den Häusern oben rechts in Bashara wurde um Bäume, Felsen und eine Steinmauer erweitert, sodass man dort nicht mehr so leicht angreifbar ist. Die Topografie der Berge um Hadiqa Nemo wurde angepasst. Eine Bergkette wurde hinzugefügt, um die Sicht der Gegner zu blockieren. Die Höhe der Berge im umliegenden Bereich wurde leicht reduziert, da sie vielen Spielern einen zu großen Vorteil geboten haben. Das Gefälle des Berges wurde leicht abgeflacht und mit ein wenig natürlicher Deckung versehen.

Es gibt jetzt mehr Spawn-Plätze in den Bunkern in der Nähe von Bahr Sahir und Hadiqa Nemo.

An bestimmten Wänden in den Bunkern von Karakin wurden Zeichen wie E für Osten und X für sprengbare Ausgangswände angebracht, um Spielern zu helfen, die sich verirrt haben.

HAVEN

Haven wurden Bots hinzugefügt, die sich wie gegnerische Spieler verhalten.

Den Einstellungen wurde eine Option zur Anpassung der Kartenhelligkeit hinzugefügt.

RAUCH DES VERSORGUNGSPAKETS

Der Farbenblind-Modus wird nicht länger auf den roten Rauch des Versorgungspakets angewendet, da in einem späteren Update eine neue Funktion hinzugefügt wird.

BALANCE BEIM SPAWNEN VON GEGENSTÄNDEN

Wir haben euer Feedback gehört, dass ihr nützliche Waffen und die dazugehörigen Aufsätze in normalen Matches gerne öfter sehen würdet. Wir haben basierend auf den Daten der aktuellen Gegenstand-Spawns intern umfassende Tests vorgenommen und uns dazu entschlossen, die Spawn-Rate von ARs, DMRs, SRs und Zielfernrohren in Erangel und Miramar zu erhöhen. Dadurch sollen frustrierende Situationen reduziert werden, in denen Spieler einen Kampf verlieren, weil sie kein Glück beim Plündern haben.

※ Diese Balanceänderung an der Gegenstand-Spawn-Rate gilt nur für normale Matches.

ERANGEL

Die Spawn-Rate von Sturmgewehren (ARs) und Selbstladergewehren mit Zielfernrohr (DMRs) wurde um ca. 62 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Scharfschützengewehren (SRs) wurde um ca. 145 % erhöht.

Die Spawn-Rate von vorderen Handgriffen wurde um ca. 33 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Zielfernrohren wurde um ca. 75 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Schäften wurde um ca. 38 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Magazinen wurde um ca. 28 % reduziert.

Die Spawn-Rate von Heilungsgegenständen und Wurfwaffen wurde um ca. 13 % reduziert.

Die Spawn-Rate von Schrotflinten wurde um ca. 27 % reduziert.

Die Spawn-Rate von Pistolen wurde um ca. 48 % reduziert.

MIRAMAR

Da die Gegenstand-Spawn-Plätze in Miramar sehr weit auseinanderliegen, benötigen Spieler mehr Zeit für das Plündern. Deshalb wurde die allgemeine Spawn-Rate von Waffen und Gegenständen erhöht.

Die Spawn-Rate von Sturmgewehren (ARs) wurde um ca. 105 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Selbstladergewehren mit Zielfernrohr (DMRs) wurde um ca. 123 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Sturmgewehren (ARs) wurde um ca. 317 % erhöht.

Die Spawn-Rate von vorderen Handgriffen wurde um ca. 103 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Zielfernrohren wurde um ca. 100 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Magazinen wurde um ca. 10 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Mündungsaufsätzen wurde um ca. 12 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Schäften wurde um ca. 47 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Rüstungen wurde um ca. 12 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Rucksäcken wurde um ca. 16 % erhöht.

Die Spawn-Rate von Helmen wurde um ca. 20 % erhöht.

SURVIVOR PASS: PUNK WAVE

Vorweg möchten wir uns bei euch für eure Geduld bedanken. Der nächste Survivor Pass: Punk Wave ist endlich da (und hat auch eine bessere UI zu bieten)! Verwandelt euch in die punkigsten Stars auf den Battlegrounds, indem ihr Missionen abschließt und Belohnungen einsammelt.

Wir haben außerdem einige Anpassungen an der Balance und allgemeine UI/UX-Verbesserungen vorgenommen, um euch eine bessere Survivor Pass-Erfahrung zu bieten.

Um die XP der Überlebensmeisterschaft/Waffenmeisterschaft von der Survivor Pass-XP besser unterscheiden zu können, wurde die Survivor Pass-XP in Pass-XP umbenannt.

Maximale Spielzeit pro Tag, während der Pass-XP verdient werden kann: 6 Stunden → 8 STUNDEN

Max. erhältliche Pass-XP pro Tag: 7.200 Pass-XP → 9.600 PASS-XP Diese Änderungen wirken sich nicht auf die Pass-XP-Belohnungen von Missionen aus.



HAUPTLOBBY

Es wurde eine spezielle HGM „5. Jahrestag von PUBG“ komponiert und der Hauptlobby hinzugefügt – der kommende 5. Jahrestag wird nicht nur auf den Karten selbst gefeiert!

UI/UX

Die aktuellen Symbole auf den Tabs „Versteck“ und „Shop“ waren für einige Spieler verwirrend, weshalb sie geändert wurden, sodass sie nun eindeutiger identifizierbar sind.

Dem Kartenauswahlfenster wurden Einführungen in die Geschichten der einzelnen Karte hinzugefügt.

(Konsole) Das allgemeine Design der Haltetasten-Symbole wurde aktualisiert.

PERFORMANCE

Es wurde auf jeder Plattform eine neue Kompressionstechnologie implementiert, um die Größe des Spiels sowie die Dekompressionsgeschwindigkeit zu reduzieren. Dadurch sollen Ruckler im Spiel reduziert werden – vor allem auf schwächerer Hardware.



Die Framerate wurde dank weiterer Optimierungen an großen Render-Bereichen wie Städten oder Gebäuden verbessert.

(PC) Die unangenehme Charakterbewegung im Replay-Modus, wenn ein Spieler von einem Motorrad springt, wurde behoben.

Das verbleibende Drohnensymbol eines Verbündeten auf der Minikarte im Zuschauermodus wurde entfernt, da es selbst nachdem der Teamkollege die Drohne fallen gelassen hat, immer noch zu sehen war.

Das Problem mit fehlenden Gegenständen im Drohnen-Inventar nach der Verwendung der Drohne zum Aufheben eines Gegenstands wurde behoben.

Das Problem mit der unsichtbaren Drohne beim Einsatz einer Drohne während der Verwendung eines Emotes wurde behoben.

Das unangenehme Stativproblem des Mk12 bei Verwendung der Waffe im Liegen wurde behoben.

Das weiße Waffensymbol der Drohne des Spielers wurde behoben, selbst nachdem die Drohne zerstört wurde.

(PC) Das unangenehme Erscheinungsbild des Charakters des Spielers, der eine Drohne verwendet, nachdem er diesem Spieler über die Sandbox-Benutzeroberfläche eine Waffe übergeben hatte, und das Problem mit dem schwarzen Bildschirm, wenn die Drohne zurückgerufen wurde, wurden behoben.

(Konsole) Problem behoben, bei dem die Benachrichtigungsmeldung während des Anmelde-Ladebildschirms auftauchte und weniger als 5 Sekunden später verschwand.

Das Problem mit verschwindenden Steinen beim Aufrufen des ADS-Modus an einem bestimmten Ort in Karakin wurde behoben.

Der fehlende Flammeneffekt beim Werfen eines Molotows auf zerstörbare Oberflächen in Karakin wurde behoben.

Der fehlende Sirenenton, der die erste Schwarze Zone in Karakin alarmierte, wurde behoben.

Kollision, Textur, Leistung und allgemeinere Probleme in Karakin behoben.

Das Fahrzeugbild wurde im Trainingsmodus von der Weltkarte entfernt.

Die Anzeige von Pfannen-Skins im Karriere-Tab beim Benutzen von verschiedene Posen nach dem Ausrüsten bestimmter Ausrüstungs-Skins wurde korrigiert.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Waffengegenstände, die nicht zerlegt werden konnten, auf der Registerkarte „Anpassen“ gesperrt werden konnten.

(PC) Das gebündelte Aussehen des Countdown-Zeichens der Ranglisten-Saison wurde behoben.

※ Clipping-Problem: Grafiken, die außerhalb des sichtbaren Teils eines Bildes/Objekts angezeigt werden.