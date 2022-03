Elden Ring: So könnt ihr das Spiel jederzeit pausieren

Das Rollenspiel Elden Ring ist kein einfaches Spiel. Der hohe Schwierigkeitsgrad ist nicht jedermanns Sache und eine Pause ist euch nur selten vergönnt, in der ihr in Sicherheit seid.

Und so einfach die Pause-Taste drücken geht normalerweise auch nicht. Denn wenn ihr euch in den Menüs befindet, läuft das Spiel im Hintergrund einfach weiter.

Doch Iron Pineapple hat einen Weg entdeckt, wie ihr das Spiel dennoch pausieren könnt.

Wie er im folgenden Videoclip zeigt, öffnet er während eines Kampfes das Inventar, drückt dann die Menü-Taste auf dem Controller und lässt sich dann eine Erklärung der Menüs anzeigen.

Dadurch pausiert das Spiel im Hintergrund und gibt euch Zeit, um im Kampf euren nächsten Schritt zu überdenken, oder um euch einen Snack zu holen oder das WC aufzusuchen.

Ob FromSoftware diese Möglichkeit der Pause mit einem nächsten Update aus Elden Ring entfernen wird, bleibt abzuwarten.

guess what, Elden Ring DOES have a pause button

just open "Menu Explanation" while on the inventory screen

this isn't a meme, it actually works lmao pic.twitter.com/0tNLFaWwC7

— Iron Pineapple (@IronPineapple_) March 8, 2022