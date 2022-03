Microsoft: Xbox Game Pass wird PlayStation zerstören laut Analysten

Der in der Spielebranche bekannte Analyst Michael Pachter sprach im Live-Stream von Dealer Gaming über den Xbox Game Pass und den Wettbewerb zwischen Sony und Microsoft.

Pachter hatte klare Worte, was den Wettbewerb in dieser Konsolengeneration angeht und ist der Ansicht, dass PlayStation dem Untergang geweiht sei. Er ging sogar so weit zu sagen, dass es PlayStation, so wie man es jetzt kennt, in zehn Jahren nicht mehr geben werde.

PlayStation habe einfach keine Chance mit Microsoft zu konkurrieren.

„Ich glaube, PlayStation ist dem Untergang geweiht, und ich denke, dass es sie in etwa 10 Jahren so, wie wir sie kennen, nicht mehr geben wird. Sie können nicht konkurrieren, sie haben keine Chance zu konkurrieren.“

Der Game Pass werde zum größten Ding in der Spielelandschaft und Sony könne da einfach nicht mithalten, so Pachter.

Im Gegensatz zu Sony habe Microsoft auch mehr Studios und durch Bethesda und Activision zudem einen viel umfangreicheren Backkatalog, um den Xbox Game Pass Service zu füllen.

Allein Bethesda sei schon so groß wie PlayStations First Party-Angebot.