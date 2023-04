PUBG: Battlegrounds: Gigantisches Monsterhuhn gesichtet

Jedes Jahr am ersten April gibt es in PUBG: Battlegrounds einen besonderen Modus mit einem einzigartigen Twist. Im Jahr 2020 begann alles mit Fantasy Battle Royale, in 2021 gab es mit POBG – The Original Battlegrounds einen 8-Bit-Modus und 2022 wurde mit Monster Chicken Royale ein Kaiju-Modus geschaffen.

Dieses Jahr wurde der Bizarre Battle Royale Modus in LABS entwickelt, der den Spielern ein neues und verrücktes Erlebnis bietet.

Bizarre Battle Royale ist ein wilder Modus, in dem die Spieler bis zum 10. April inmitten riesiger monströser Hühner und Zombies mit besonderen Fähigkeiten kämpfen.

Basierend auf den „Träumen“ des Lone Survivor-Charakters können Spieler in diesem verrückten Aprilscherz OP-Münzen von Zombies, unglücklichen Spielern oder Hühnern sammeln, um temporäre OP-Gegenstände für Spezialfähigkeiten zu kaufen, beispielsweise erhöhte Gesundheitspunkte, Unverwundbarkeit, die Fähigkeit, Gegner auf der Karte zu sehen, und mehr. Wie auch beim normalen Battle Royale gewinnt das letzte verbleibende Team. Die drei besten Teams erhalten zusätzliche OP-Münzen für die nächsten Spiele.

Für noch mehr Spaß mit dem Bizarre Battle Royale Modus sind für die Spieler außerdem weitere besondere Events geplant, bei denen sie beispielsweise ein Bizarre-Survivor-Emblem sowie Jägertruhen und dazugehörige Schlüssel erhalten können.