Path of Exile: Expansion Crucible erscheint bald

Grinding Gear Games hat heute einen Trailer und Content-Updates für die neuste Path of Exile-Expansion Crucible via Livestream veröffentlicht. PC- und Mac-Launch ist am 7. April. PlayStation- und Xbox-Release ist am 12. April.

Der offizielle Trailer zu Path of Exile: Crucible:

Path of Exile: Crucible wird eine Menge neuer Features und Updates enthalten, wie die Crucible-Challenge-League, Atlas-Gateways, Neuerungen an dem passiven Skill-Tree und seinen Masteries, neue Vaal Fähigkeiten, eine Vielzahl an Verbesserungen des Ruthless-Modus und vieles mehr.

Crucible Key-Features:

Crucible-Challenge-League – In Path of Exiles neuer Expansion Crucible-Challenge-League, können Spieler ihre Waffen mit einem eigenen Skill-Tree verändern. Diese Skill-Trees bieten Boni, die den Spielstil des Charakters verbessern oder erweitern. Um die Fähigkeiten in den Skill-Trees freizuschalten, wird Erfahrung aus Crucible-Begegnungen benötigt. Spieler können in Crucible-Begegnungen eine Waffe auswählen, um diese in einer historischen Schmiede aufzubessern. Während Spieler ihre Waffen verbessern, verschmelzen sich Monster zu größeren und angsteinflößenderen Gegnern. Spieler müssen an ihre Grenzen gehen, um ihre Waffen so schnell wie möglich zu verbessern. Allerdings steigt damit das Risiko, an der Challenge zu scheitern. In der exklusiven Endgame-Area, The-Forge-of-the-Titans, können Talent-Bäume miteinander kombiniert werden, um Waffen beispielsloser Kraft zu kreieren.

