Path of Exile: Trailer zur Necropolis-Erweiterung

Im Path of Exile-Livestream „GGG Live” hat Entwickler Grinding Gear Games eine Reihe an Neuigkeiten zu Path of Exile und dem kommenden Path of Exile 2 verkündet.

Der Ranger ist die agilste Klasse von Path of Exile 2, wie wir bereits berichtet haben. Mit der neuen Fähigkeit, sich zu bewegen, während sie schießt, sowie einer Reihe an schnellen Movement-Skills, kann die Klasse schnell das Schlachtfeld überqueren. Ihre Gegner hält sie dabei mit einer Flut and Pfeilangriffen auf Distanz.

Die Path of Exile 2 Beta verschiebt sich dazu auf Ende des Jahres. Die Entwickler gaben dazu eine kurze Stellungnahme bekannt:

„Obwohl wir die Inhalte des Spiels in der Zeit fertig bekommen können, haben wir doch unterschätzt, wie lange es dauert um das Gameplay auf einen Standard geschliffen zubekommen, mit dem wir glücklich sind. Wir veranstalten immer noch eine Alpha im Juni, aber wir verschieben die Beta auf einen späteren Zeitpunkt dieses Jahr“, sagt Jonathan Rogers, Game Director von Path of Exile 2.

Die neue Path of Exile-Erweiterung Necropolis erscheint am 29. März für PC, Mac und Konsolen. Die Erweiterung führt die Necropolis-Herausforderungs-Liga ein, jede Menge Änderungen am Endgame, neue Tier 17-Karten und Bosse, neue Transfigured Skill Gems und vieles mehr.

Path of Exile: Necropolis Hauptfeatures:

Die Necropolis Herausforderungsliga: In der Necropolis-Liga haben die zornigen Geister begonnen, die Monster von Wraeclast heimzusuchen und ihre alte Wut und Trauer zu entfesseln. Der Undertaker stellt den Spielern die Laterne von Arimor zur Verfügung, ein mächtiges Familienerbstück, das die Geister in Wraeclast erhellt. Der Undertaker hofft, dass die Spieler damit Wraeclast von dieser Bedrohung befreien kann – und er sein kryptisches Ziel weiterverfolgen.

Ein neues Tier an Endgame-Schwierigkeit – Path of Exile: Necropolis führt ein neues Tier an Endgame-Schwierigkeit ein, das die Charaktere auf neue Arten testen soll: Tier 17 Maps. Diese enthalten einen neuen Satz Bosse, noch mächtigere Monster und neue Belohnungen. Spieler können die absolute Spitze der schwierigsten Bosse freischalten, indem sie diese Maps durchlaufen und sich beweisen.

führt ein neues Tier an Endgame-Schwierigkeit ein, das die Charaktere auf neue Arten testen soll: Tier 17 Maps. Diese enthalten einen neuen Satz Bosse, noch mächtigere Monster und neue Belohnungen. Spieler können die absolute Spitze der schwierigsten Bosse freischalten, indem sie diese Maps durchlaufen und sich beweisen. Überarbeitetes Endgame-Inhalts-System – Scarabs, mit denen Endgame-Maps verbessert werden können. Wurden überarbeitet. Eine Reihe an neuen Optionen wurde hinzugefügt, die mehr Herausforderungen und Belohnungen in den Endgame-Maps bieten.

Schaut euch hier den Path of Exile: Necropolis Trailer an: