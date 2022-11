Path of Exile: Forbidden Sanctum-Erweiterung erscheint Mitte Dezember

Autor:, in / Path of Exile

Mit The Forbidden Sanctum erscheint Mitte Dezember die nächste Erweiterung für das Free-to-Play-Rollenspiel Path of Exile.

Grinding Gear Games hat die nächste Erweiterung für das Free-to-Play-Rollenspiel Path of Exile offiziell angekündigt. Die auf den Namen The Forbidden Sanctum hörende Erweiterung startet am 14. Dezember auf Xbox und PlayStation. PC-Spieler dürfen bereits fünf Tage früher, am 9. Dezember, loslegen.

Wie der zur Ankündigung veröffentlichte Teaser-Trailer verrät, findet am 1. Dezember ein Twitch-Livestream statt, der die Inhalte von The Forbidden Sanctum ausführlich vorstellen wird. Eine anschließende Fragerunde mit Studio-Mitbegründer Chris Wilson soll weitere Informationen liefern.