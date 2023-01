Rainbow Six Siege: John Wick Regisseur dreht neuen Film

Autor:, in / Rainbow Six Siege

Der Regisseur der extrem temporeichen John Wick-Filmreihe, Chad Stahelski, hat für den zweiten Film zu Rainbow Six bei Paramount Pictures unterschrieben.

Er wird wohl nicht nur als Regisseur, sondern auch als Executive Producer mit an Bord sein und das Projekt betreuen. Stahelski gilt außerdem als Regisseur der Adaption zu „Ghosts of Tsushima“ und anderen noch in Planung befindlichen Projekten. Sein neuster Film wird „John Wick: Chapter 4“ sein, der im März 2023 in die Kinos kommen soll.

Beim Rainbow Six-Film wird Michael B. Jordan die Hauptrolle übernehmen, der bereits in der ersten Verfilmung die Hauptfigur des Navy-Seal-Kämpfers darstellte. Der Film erzählt die Fortsetzung des im April 2021 erschienenen ersten Teils „Tom Clancy’s Gnadenlos“ der bei Prime Video zu sehen ist.