Rainbow Six Siege: Klassischer Sam Fisher als Elite-Skin verfügbar

Aktuell warten Splinter Cell-Fans seit knapp neuneinhalb Jahren auf einen neuen Ableger der Stealth-Reihe. Ein Remake zum ersten Teil befindet sich in Arbeit und wird aller Voraussicht nach frühestens 2024 erscheinen.

Dafür feierte Hauptprotagonist Sam Fisher zuletzt vermehrt Auftritte in anderen Ubisoft-Spielen wie Ghost Recon: Breakpoint und Wildlands, in Form eines Easter Eggs in Far Cry New Dawn oder als spielbarer Operator Zero in Team Shooter Rainbow Six Siege.

Für letzteren wurde nun ein neuer kostenpflichtiger Elite-Skin veröffentlicht, welcher den Operator mit dem äußeren Erscheinungsbild des klassischen Sam Fisher aus Splinter Cell 1-3 versorgt.