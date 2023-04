Microsoft wird zu Recht immer für fehlendes Marketing kritisiert. Viele Spiele lässt Microsoft ohne großes Tamtam einfach auf den Markt „plumpsen“ und glaubt anscheinend wirklich, dass ein paar gut gefütterte „Social-Media-Accounts“ und ein paar lustig gemeinte Tweets reichen, um Leute und Gamer zu begeistern.

Wie man aber seit Jahrzehnten bemerkt, ist dies eben nicht der Fall und so ist beispielsweise auch Minecraft Legends erst kürzlich irgendwie, irgendwann für Xbox und weitere Plattformen auf den Markt „geplumpst“ – sogar im Xbox Game Pass.

Hat das Marketing dafür große Wellen geschlagen? Nein! Zumindest sind uns keine großen Werbeaktionen bekannt oder zu Gesicht gekommen.

Für Redfall scheint man sich ein bisschen mehr anstrengen zu wollen und so wurde der Hauptbahnhof in Sydney, Australien mit schönen neuen Redfall-Treppen und Werbebotschaften aufgemotzt.

Bethesda Marketing for Redfall @ Central Station, Sydney Australia #Xbox

I have always been critical for XGS marketing and this what all thier AAA First party games/Gamepass/Console should do.

Via @lilrizk pic.twitter.com/yl7XJt6m0t

— HazzadorGamin,Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) April 22, 2023