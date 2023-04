Call of Duty: The Board Game erscheint im Jahr 2024 und soll Fans begeistern.

Arcane Wonders freut sich, eine langfristige Partnerschaft mit Activision Publishing, Inc., Genuine Entertainment und Evolution anzukündigen, um Call of Duty: The Board Game zu produzieren, eine spannende neue Strategiespielserie, die von der beliebten Videospielserie inspiriert ist.

Vorbestellungen für das Brettspiel werden ab Herbst 2023 auf Kickstarter möglich sein – und das Brettspiel soll im Jahr 2024 weltweit in den Handel kommen.

Call of Duty: Das Brettspiel kombiniert Elemente der Strategie, der taktischen Planung und des Kampfes, um ein intensives und fesselndes Spielerlebnis zu schaffen. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Elitesoldaten, die in intensiver, rasanter Action auf den kultigen Karten der Call of Duty-Videospiele gegeneinander antreten.

Das Originalspiel bietet atemberaubendes Artwork und hochwertige Komponenten, darunter Miniaturen der kultigen Soldaten und Waffen der Call of Duty-Franchise, sowie eine Vielzahl von Szenarien und Spielmodi, die es den Spielern ermöglichen, die Spannung von Call of Duty auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben und zu teilen.

„Wir sind begeistert, mit Activision zusammenzuarbeiten, um die Call of Duty-Reihe auf das Tabletop zu bringen“, sagt Bryan Pope, CEO von Arcane Wonders und einer der Lead Designer des Spiels. „Als lebenslange COD-Fans haben wir hart daran gearbeitet, den Umfang, den Einsatz und die schiere Intensität der Videospiele auf eine Art und Weise einzufangen, die COD-Fans und Brettspieler, neue und alte, lieben werden. Wir freuen uns darauf, den unvergesslichen Spaß und den Wettkampfrausch von COD in die Spieleabende der nächsten Jahre zu bringen.“