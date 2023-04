Im Mai gibt es wieder zahlreiche neue Spiele im Xbox Game Pass. Aber auch der April endet mit einigen vielversprechenden Spielen wie The Last Case of Benedict Fox und BlazBlue: Crosstag Battle am 27. April 2023.

Im Mai geht es auch schon weiter – und auch, wenn Microsoft die offiziellen Spiele für den Xbox Game Pass im kommenden Monat noch gar nicht verraten hat – so könnt ihr euch jetzt in der folgenden Liste anschauen, welche Spiele direkt zur Veröffentlichung im Abo landen werden:

Xbox Game Pass – Mai 2023

Auf welches der bereits bekannten Spiele für den Xbox Game Pass freut ihr euch am meisten?