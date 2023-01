Redfall: Weitere Details zum Vampir-Abenteuer

Arkane Austin zeigte neues exklusives Gameplay-Material zum kommenden Vampir-Abenteuer Redfall. Hierzu gehört: Ein erster Eindruck der offenen Spielwelt, der bösartigen blutsaugenden Bewohner und vielem mehr.

Anne Lewis, Senior Content Manager, Bethesda Softworks gibt bekannt: „Ihr habt geduldig gewartet, und jetzt ist das Warten fast vorbei. Das Team von Arkane Austin kündigte während der Developer_Direct-Präsentation an, dass Redfall am 2. Mai 2023 für Xbox Series X|S und PC erscheinen wird – und sie kündigten es zusammen mit über zehn Minuten brandneuem Gameplay an, das zeigt, was euch auf der titelgebenden Insel erwartet.“

„Die Gefahr lauert hinter jeder Ecke und es liegt an euch, die Straßen zu säubern. Nehmt eine Vielzahl von Missionen in der ganzen Welt an und stellt euch furchterregenden Vampir-Unterbossen, um die Stadt für die Überlebenden ein wenig sicherer zu machen. Während ihr euch als freundlicher Vampirjäger aus der Nachbarschaft betätigt, sammelt ihr auch Informationen über die Geheimnisse, die die Insel und ihre neuen Vampiroberherren umgeben – Informationen, die euch schließlich zu den Vampirgöttern führen werden, die alles kontrollieren…“