Resident Evil 4 Remake: Entwicklung schreitet schon seit drei Jahren voran, laut Gerücht

Ein neues Gerücht, legt nahe, dass die Entwicklung von Resident Evil 4 Remake bereits vor mindestens drei Jahren begonnen hat.

Laut dem recht gut informierten Resident Evil-Franchise-Leaker AestheticGamer befindet sich die Neuauflage zu Teil 4 seit mindestens Ende 2018 in Entwicklung. Das behauptet er, während er darauf hinweist, dass Capcom die Remakes von Resident Evil 2 und 3, das noch unangekündigte Spiel Outrage, Resident Evil Village und sogar Resident Evil 9 alle zur gleichen Zeit in Entwicklung hatte.

Da die Remakes von Resident Evil 2 und 3 veröffentlicht wurden und der Start von Resident Evil Village unmittelbar bevorsteht, hätte Capcom mindestens drei RE-Projekte noch in aktiver Entwicklung.

Wait until you find out that there was a period of time that RE:2, RE:3, RE8, Outrage, RE:4 & RE9 were all in development at the exact same time (late 2018). https://t.co/UMzFRSK7mt

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 3, 2021