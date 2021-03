Remedy: Studio arbeitet an fünf Spielen

Es ist schon seit einer Weile bekannt, dass Remedy mehrere Projekte in Arbeit hat, aber jetzt gibt es einige genauere Zahlen. Wie von GamesIndustry berichtet, hat das Unternehmen laut CEO Tero Virtala derzeit vier aktive Teams, die an fünf neuen Spielen arbeiten.

Das Hauptteam, das an Control gearbeitet hatte, hat neben der Arbeit an weiteren Portierungen des Spiels, mit der Arbeit an ihrem nächsten großen Titel begonnen.

Ein weiteres Team arbeitet an einem Multiplayer-Titel mit dem Namen Vanguard, während ein drittes Team an zwei unangekündigten Projekten arbeitet, die Teil der Partnerschaft mit Epic Games sein werden. Das letzte Team schließlich arbeitet an der CrossfireX-Kampagne, die irgendwann in diesem Jahr erscheinen soll. Es wurden keine Details zu den unangekündigten Projekten genannt.

Nicht zuletzt dank des Erfolgs von Control war 2020 ein Rekordjahr für Remedy. Es klingt, als würde sich das Studio nicht ausruhen.