Respawn Entertainment: Star Wars FPS-Actionspiel eingestampft

Die Umstrukturierungspläne von Electronic Arts, der rund 670 Arbeitsplätze zum Opfer fallen, wirkt sich auch auf Respawn Entertainment aus.

Das Studio, bekannt für die Spielreihen Titanfall, Star Wars Jedi und dem Battle-Royale-Titel Apex Legends, ist ebenfalls betroffen.

Wie EA President of Entertainment Laura Miele in einem Statement verkündete, wird die frühe Entwicklung eines Star Wars FPS-Actionspiels eingestellt, an dem man seit 2022 gearbeitet hatte.

Miele schrieb in einem Statement: „Respawns einzigartige Fähigkeit, sich mit den Spielern zu verbinden und außergewöhnliche Spielerlebnisse zu schaffen, ist in der Unterhaltungsbranche unübertroffen. Als wir uns in den letzten Monaten das Portfolio von Respawn angesehen haben, wurde klar, dass die Spiele, die unsere Spieler am meisten begeistern, Jedi und Respawns reichhaltige Bibliothek an eigenen Marken sind.“ „Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die frühe Entwicklung eines Star Wars FPS-Actionspiels aufzugeben und uns auf neue Projekte zu konzentrieren, die auf unseren eigenen Marken basieren, während wir die bestehenden Spiele unterstützen. Es ist immer schwer, sich von einem Projekt zu trennen, und diese Entscheidung spiegelt nicht das Talent, die Hartnäckigkeit oder die Leidenschaft des Teams für das Spiel wider. Den Fans die nächsten Teile der ikonischen Franchises zu geben, die sie wollen, ist die Definition von Blockbuster-Storytelling und der richtige Ort, um sich darauf zu konzentrieren.“

Das eingestellte Star Wars-Spiel soll laut früheren Meldungen von Dark Forces inspiriert gewesen sein, während es später Hinweise auf einen mandalorianischen Kopfgeldjäger als Protagonisten gab.