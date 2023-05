Autor:, in / Respawn Entertainment

In einem Interview erzählte der Head of Respawn Entertainment, Vince Zampella, dass noch zwei weitere Titel im Star Wars-Universum in der Entwicklung sind.

Eine Menge große Spiele begleitete Vince Zampella, Head of Respawn Entertainment bei Electronic Arts und kann diese seinem Portfolio hinzufügen. Allerdings erhöht dies auch den Druck auf ihn.

Sein Team hat in der letzten Woche mit Star Wars Jedi: Survivor von der Presse in Reviews und auch Fans gute Kritiken ernten dürfen. Aber auch negative Eindrücke hinterlassen, die noch immer das Spielerlebnis stören, denn das Spiel kämpft auf sämtlichen Plattformen mit Problemen.

Patches sind weiterhin in Arbeit und sollen kurzfristig veröffentlicht werden. Das Studio arbeitet aber nicht nur an Verbesserungen, sondern ebenfalls an neuen Star Wars-Spielen.

In einem Interview sprach der CEO von Respawn Entertainment über seinen Werdegang, und seine Pläne für die Zukunft.

Aktuell arbeitet Respawn an mindestens zwei weiteren Spielen im Star Wars-Universum. Ein Strategiespiel in Zusammenarbeite mit dem neu gegründeten Studio „Bit Reactor“, sowie einen Ego-Shooter in eigener Entwicklung.

Er selbst ist ein großer Freund der narrativen Erzählung:

„Am Ende des Tages geht es um interaktive Unterhaltung, also muss sich der interaktive Teil gut anführen. Die Geschichte kann großartig sein, und sie muss großartig sein, besonders bei Star Wars, richtig? Aber, wenn sie sich nicht gut anfühlt, wen interessiert das schon?“