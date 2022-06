Return to Monkey Island: Toxische Fans lassen Schöpfer Ron Gilbert verstummen

Autor:, in / Return to Monkey Island

Wegen der toxischen Fans will Ron Gilbert nichts mehr über Return to Monkey Island schreiben.

Am Dienstag wurde beim neusten Nintendo Direct-Stream der erste Gameplay-Trailer zu Return to Monkey Island veröffentlicht.

Die Enthüllung des Gameplays in Verbindung mit dem neuen Art-Style scheint nicht jeden Fan zu begeistern. Einige von ihnen gingen so weit, dass sie Schöpfer Ron Gilbert in seinem Blog Grumpy Gamer persönlich angreifen, wie er jetzt schrieb.

Das hat Gilbert so verärgert, dass er die Kommentare deaktivieren musste. Aber nicht nur das: Verständlicherweise hat er auch keine Lust mehr etwas über das Spiel zu schreiben.

„Ich schließe die Kommentare. Die Leute sind einfach nur gemein und ich muss Kommentare mit persönlichen Angriffen löschen.“ „Es ist ein tolles Spiel und jeder im Team ist sehr stolz darauf. Spielt es oder spielt es nicht, aber ruiniert es nicht für alle anderen. Ich werde nicht mehr über das Spiel posten. Die Freude am Teilen ist mir abhandengekommen.“

Wir hoffen, dass Ron sich später doch noch dazu entschließt, wieder über den neusten Teil der Monkey Island-Reihe zu schreiben, der vorerst nur für Nintendo Switch und PC erscheinen wird.