Rust Console Edition: Update mit Fehlerkorrekturen in Zertifizierung

Ein Update für Rust Console Edition mit Fehlerkorrekturen für Xbox-Konsolen befindet sich in der Zertifizierung.

Gestern startete das Survival-Spiel Rust auf Konsolen für Vorbesteller in den Early Access.

Ganz fehlerfrei verlief der Start aber nicht, weshalb auch schon ein Early Access-Update unterwegs ist.

Sowohl für Xbox als auch für Playstation ist Update 1.02 in der Zertifizierung. Es liegt nun also in der Hand der Plattformbetreiber Microsoft und Sony, wann das Update ausgerollt wird.

Mit dem Update soll beispielsweise der 5-Sekunden-Freeze auf Xbox-Konsolen der Vergangenheit angehören. Auf der Xbox Series X im Speziellen sollen zudem Probleme mit der Framerate behoben werden.

Hier eine Liste der Fehler, die das Update korrigieren soll: