Samurai Shodown: Cham Cham-Trailer und Guilty Gear-Charakter für Season Pass 3 angekündigt

Cham Cham präsentiert sich im neuen Trailer zu Samurai Shodown und es wird ein Guilty Gear Charakter in Season Pass 3 dabei sein.

Samurai Shodown erhält mit dem Season Pass 3, der am 16. März erscheint, neue Charaktere. Darunter auch die wilde Dschungelbewohnerin Cham Cham. Sie ist auf der Suche nach ihrem verschollenen Bruder und schließt sich der Riege an verfügbaren Kämpfern an.

Ihre Fähigkeiten könnt ihr jetzt in einem neuen Trailer bewundern:

Etwas später kommt mit Season Pass 3 außerdem ein Crossover Charakter aus Guilty Gear, der 2D-Fighting-Game-Serie von Arc System Works hinzu. Genaueres zu diesem Charakter will man bald bekannt geben.