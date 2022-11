Sea of Thieves: Saison 8 ist das größte PvP-Update bisher

Am 22. November 2022 startet Season Eight in Sea of Thieves und bringt das größte PvP-Update in der Piratengeschichte mit sich.

Bereitet euch in der achten Saison von Sea of Thieves darauf vor, an bedarfsgesteuerten, fraktionsbasierten PvP-Kämpfen teilzunehmen, Treue und Belohnungen zu verdienen, seltene Flüche zu erhalten, neue Orte zum Erkunden freizuschalten und vieles mehr! Die Schlacht beginnt am 22. November mit Season Eight in Sea of Thieves.

Alle weiteren Details gibt es im folgenden Video:

Eine detaillierte Analyse gibt es hier zu sehen:

