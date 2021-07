Shadow Warrior 3: Ankündigung des Veröffentlichungstermins im August

Zwar soll Shadow Warrior 3 noch in diesem Jahr erscheinen, ein offizieller Veröffentlichungstermin für den Shooter wurde von Entwickler Flying Wild Hog allerdings bisher nicht bekannt gegeben.

Dass sich dies bald ändern wird, verkündete nun der offizielle Twitter-Account des Titels. Man plane weiterhin mit einer Veröffentlichung des Action-Shooters für Xbox, PlayStation und PC noch in diesem Jahr. Weiter Details sollen im August bekannt geben werden.

Da die Gamescom 2021 ebenfalls im August stattfindet, erscheint eine Bekanntgabe des Release-Termins von Shadow Warrior 3 auf dem Gaming-Event durchaus im Bereich des Möglichen.

Shadow Warrior 3 release date news arrives in August and we can confirm the game will still release on PlayStation, Xbox, and PC this year!

— Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) July 28, 2021