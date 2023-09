SHARK! SHARK!: Klassiker erscheint schon nächste Woche

BBG Entertainment, der Entwickler von Videospiele-Klassikern wie Boulder Dash und Dynablaster, das es im Gewinnspiel zehnmal zu gewinnen gibt, gibt heute den Veröffentlichungstermin von SHARK! SHARK!, dem Reboot des Videospiel Klassikers aus dem Jahre 1982, bekannt.

BBGs Neuauflage von SHARK! SHARK! erscheint am 28. September mit neuer Grafik und fantastischem Gameplay auf Steam (Windows/Mac), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows Store und Mac App Store.

Hier ist der SHARK! SHARK!-Trailer:

Taucht ab in eine Unterwasserwelt, in der an jeder Ecke Gefahren lauern. Schlüpft in die Rolle eines ehrgeizigen, mutigen kleinen Fisches, umgeben von einer Menge furchterregender Feinde!

Wenn diese die Chance haben, werden euch diese hinterhältigen, großmäuligen Wasserbestien im Handumdrehen verschlingen! Achtet auf wirklich gerissene, blitzschnell agierende Haie und viele andere Unterwasserkreaturen, die sich nichts mehr wünschen, als euch zu fressen. Aber ihr seid schlauer, schneller und hinterlistiger.

Das neue SHARK! SHARK! bietet:

Beeindruckende Unterwasserwelten mit dynamischen Ecosystem

Intuitive Steuerung und ansprechende Spielmechanik

Taucht ein in verschiedene herausfordernde Spielmodi und Level

Erforscht, jagt und entdeckt die Geheimnisse der Tiefe

Schwimmt allein im Singleplayer-Modus

Multiplayer-Modi für lokale oder online Matches – bis zu vier Spieler können gleichzeitig spielen (Cross-Plattform)