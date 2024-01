Shivering Stone: Gameplay-Trailer zum eisigen Rätselspiel

Autor:, in / Shivering Stone

Das ab sofort in digitaler Form für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erhältliche Indie-Rätselspiel Shivering Stone schickt Spieler auf eine gemütliche Reise durch einen winterlichen Wald.

In über 50 Leveln gilt es durch das Lösen von immer komplexer werdenden Schieberätseln, in denen Steine auf einer gefrorenen Oberfläche in die richtige Position manövriert werden müssen, voranzuschreiten und den Geheimnissen des Waldes auf den Grund zu gehen.

Der pünktlich zum Start veröffentlichter Gameplay-Trailer verleiht einen Eindruck zum eisigen Rätsel-Geschehen in Shivering Stone.