Showcase 2023: Dragon Ball Games Battle Hour für März angekündigt

Bandai Namco Europe gibt bekannt, dass die Dragon Ball Games Battle Hour auch im nächsten Jahr stattfinden wird, dieses Mal sowohl online als auch vor Ort, auf der Expo im World Market Center Las Vegas vom 04. bis 05. März 2023.

Nach zwei Online-Ausgaben wird die Veranstaltung, dank der Zusammenarbeit von Bandai Namco Entertainment Inc., Shueisha Inc. und Toei Animation Co. Ltd., wieder der Ort sein, an dem Dragon Ball-Fans weltweit zusammenkommen und Dragon Ball mit Neuigkeiten, Showcases und Turnieren feiern können.

Die Dragon Ball Games Battle Hour wird mehrere Turniere und Finals ausrichten:

Dragon Ball Fighterz World Tour 2022/2023 Finals, für die sich derzeit Spieler aus aller Welt qualifizieren.

Die Dragon Ball Super Card Game World Championship, bei der die Gewinner der regionalen Finals gegeneinander antreten.

Es wird auch ein spezielles Turnier zu Dragon Ball Legends stattfinden. Nach dem speziellen Regelwerk, der „Special Pick Rule“, müssen zwei Spieler abwechselnd drei zufällig angezeigte Charaktere auswählen, einen für ihr eigenes Team und einen für das Team der Gegner. Das machen sie so lange, bis jeder ein Team von sechs Charaktere für den Kampf bereit hat.

Zusätzlich zu diesen Turnieren wird es Fototermine, Dragon Ball-Spiele und -Spielzeug, Spieledemos und vieles mehr geben. Einzelheiten werden im Laufe der Zeit auf der offiziellen Website der Dragon Ball Games Battle Hour 2023 bekannt gegeben.