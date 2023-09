Showcase 2023: SEGA kündigt RGG Direct an

SEGA hat die RGG Like a Dragon Direct angekündigt, die erste Übertragung vom Ryu Ga Gotoku Studio für den Westen. Bei der RGG Like a Dragon Direct werden Neuigkeiten, Trailer und mehr zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name und Like a Dragon: Infinite Wealth geteilt.

Die RGG Like a Dragon Direct dient als Pendant des Entwicklerteams zum RGG Summit, der direkt aus Japan ausgestrahlt wird.

Die RGG Direct kann am 20. September um 6 Uhr MESZ via Twitch.tv/sega und youtube.com/@SEGA_West angesehen werden.