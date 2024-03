Showcase 2024: Future Games Show mit über 50 Spielen

Autor:, in / Showcase 2024

Die ersten der mehr als 50 Spiele aus dem The Future Games Show Spring Showcase wurden verkündet.

Die Future Games Show kehrt am Donnerstag, 21. März 2024 um 21:00 Uhr zurück, moderiert von Ben Starr (Clive Rosfield, Final Fantasy XVI) und Samantha Béart (Karlach, Baldur’s Gate 3).

In der 90-minütigen Show werden mehr als 50 Spiele vorgestellt, darunter sechs Weltpremieren, exklusive Trailer und ein „Ones to Play“-Segment mit Titeln, deren Demos unmittelbar nach der Show zum Herunterladen und Spielen zur Verfügung stehen.

Der neue Bereich „Ones to Watch“ zeigt die Spiele, auf die das Team der Future Games Show am meisten gespannt ist, wobei die Liste bei jeder Show um neue Spiele erweitert wird.

Zu den bereits angekündigten Spielen gehören:

Still Wakes the Deep: Erfahrt mehr über das erzählerische Ego-Horrorspiel von The Chinese Room.

Erfahrt mehr über das erzählerische Ego-Horrorspiel von The Chinese Room. Sand Land: Neuer Trailer zu Bandai Namcos Rollenspiel.

Neuer Trailer zu Bandai Namcos Rollenspiel. Enotria: The Last Song: Neuer Trailer zum Action-RPG, das von italienischer Folklore inspiriert ist und von Jyamma Games entwickelt wird.

Neuer Trailer zum Action-RPG, das von italienischer Folklore inspiriert ist und von Jyamma Games entwickelt wird. Holstin: Mehr aus dem psychologischen Survival-Horrorspiel, das in einer unheimlichen, isolierten polnischen Stadt der 90er Jahre spielt, die von einer unheilvollen Präsenz heimgesucht wird.

Mehr aus dem psychologischen Survival-Horrorspiel, das in einer unheimlichen, isolierten polnischen Stadt der 90er Jahre spielt, die von einer unheilvollen Präsenz heimgesucht wird. Hauntii: Ein exklusiver Einblick in die fesselnde Welt des Spiels.

Ein exklusiver Einblick in die fesselnde Welt des Spiels. No Rest for the Wicked: Erfahrt mehr über das viszerales, präzises ARPG von Moon Studios und Private Division.

Erfahrt mehr über das viszerales, präzises ARPG von Moon Studios und Private Division. Harold Halibut: Aufregende Neuigkeiten von Slow Bros‘ neuem handgemachten narrativen Erkundungsspiel.

Aufregende Neuigkeiten von Slow Bros‘ neuem handgemachten narrativen Erkundungsspiel. Dustborn: Erfahrt mehr über das Einzelspieler-Action-Adventure über Hoffnung, Liebe, Freundschaft, Roboter … und die Macht der Worte.

Erfahrt mehr über das Einzelspieler-Action-Adventure über Hoffnung, Liebe, Freundschaft, Roboter … und die Macht der Worte. Zoochosis: Mehr Details zum Horror-Simulationsspiel, das durch das Internet zum Hit wurde.

Direkt im Anschluss an die Hauptshow gibt es das Future Games Show Expansion Pack. Die 30-minütige Post-Show-Sendung bietet tiefere Einblicke in einige der Spiele, die in der Hauptshow vorgestellt wurden, sowie einige exklusive Enthüllungen.

Neben den Moderatoren Jules und Nathan von den Future Games Show-Kanälen werden auch die Entwickler Harrie und Koji zu Gast sein und ausführliche Chats, Entwicklertagebücher und vieles mehr führen.