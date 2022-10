Silent Hill 2 Remake: Entwicklung bereits in der Endphase

Vor kurzem ließ Konami die Bombe platzen und kündigte mit Silent Hill 2 Remake, Silent Hill f, Silent Hill: Townfall und Silent Hill: Ascension gleich mehrere Silent Hill-Projekte offiziell an.

Das Remake zum zweiten Teil der Horror-Reihe befindet sich bereits seit drei Jahren bei den Horror-Experten von Bloober Team in Entwicklung und wird die ersten zwölf Monate nach Veröffentlichung exklusiv für PlayStation 5 und PC verfügbar sein.

Dass die Veröffentlichung des Silent Hill 2 Remakes möglicherweise gar nicht so weit in der Zukunft liegen könnte, enthüllte nun Bloober Team CEO Piotr Babeno während dem GPW Innovation Day in Polen, wie The Game Spoof berichtet.

Ihm zufolge soll die Entwicklung bereits eine späte Produktionsphase erreicht haben und somit kurz vor ihrem Abschluss stehen. Aktuell sei das Team mit dem „Polishing“ des Horrorspiels beschäftigt.

Wann genau die Veröffentlichung vonstattengehen soll, liegt laut Babeno komplett in Konamis Hand. Zudem deutete der CEO baldige Informationen zum offiziellen Starttermin an.