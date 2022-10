Hotline Miami Collection: Vorbestellungen für das Deluxe 8LP Box-Set möglich

Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums von Hotline Miami haben die Verantwortlichen von Devolver Digital, Dennaton Games und Laced Records das Telefon in die Hand genommen und alle nötigen Anrufe getätigt, um zwei mörderische Soundtracks auf Vinyl zu veröffentlichen.

Alle, die eine blutbespritzte Tiermaske tragen, können jetzt das Hotline Miami 1 & 2: The Complete Collection-Boxset vorbestellen, das gleich in mehreren Varianten erhältlich ist: Im Laced-Store gibt es eine exklusive Limited Edition mit tealfarbenen Galaxie-Effekt-LPs sowie eine Standard-Edition mit schwarzen Discs, die auch bei Drittanbietern erhältlich sein wird, während die Devolver-Store Limited Edition (exklusiv auf merch.devolverdigital.com) mit neongelben und pinken Discs aufwartet.

Jeder Titel aus Hotline Miami und Hotline Miami 2: Wrong Number ist vorhanden, einschließlich „You Are The Blood“ von Castanets (bisher nicht über den HM2-Soundtrack auf Steam erhältlich). Die 76 für Vinyl remasterten Tracks werden auf heavyweight LPs gepresst, die in bedruckten Innenhüllen in einer Box aus festem Karton mit abnehmbarem Deckel und Spot-UV-Highlight enthalten sind.

Die Box enthält ein brandneues, atemberaubendes Artwork von Niklas Åkerblad – alias El Huervo alias Beard -, einem langjährigen Mitarbeiter von Dennaton – und von dem Illustrator -IZMA-. El Huervos grausige Cover zeigen widersprüchliche Darstellungen eines berserkerhaften Kampfes zwischen Jacket und Biker, gespickt mit Eingeweiden. Die Plattenhüllen von -IZMA- zeigen Szenen aus der Geschichte der Serie und greifen die Gewalt, die Psychedelik und den Nihilismus auf, die die Charaktere und Themen der Serie durchdringen.

Zehn Jahre später ist der neongetränkte Indie-Hit Hotline Miami zu einem kulturellen Meilenstein der Videospielgeschichte geworden – und die elektronischen Soundtracks der beiden Titel der Serie gelten als moderne Klassiker, die über das Spiel hinaus gewirkt haben. Diese beiden ultracoolen Compilations, die abwechselnd brutal und entspannt, pulsierend und ziellos, zugekokst und ausgecheckt sind, waren das Herzstück der 80er-Retro-Synthwave-Szene, die in den 2010er Jahren das Internet eroberte.

Zusätzlich zum Vinyl wird im Devolver Store in den kommenden Monaten eine Reihe von Hotline Miami-Artikeln veröffentlicht, darunter ein Kunstdruck, eine Kunstharzfigur, T-Shirts und ein Skateboard.