Silent Hill 2 Remake: Bloober Team hält sich treu an traditionellen Story-Kanon

Das Entwicklerstudio Bloober Team ist Fans von Horrorspielen durch Spiele wie The Medium und Layers of Fear ein Begriff.

Mit dem Remake von Silent Hill 2 ist der polnische Entwickler aber auch für eines der beliebtesten Titel der Reihe verantwortlich.

Über die Arbeit am Remake und wie Konami das Studio unter den Bewerben auswählte, sprach DreadXP mit Chief Marketing Officer Anna Jasińska.

Jasińska erzählt zunächst von einer Einladung Konamis zur Tokyo Games Show, wo man ein Konzept vorstellte, mit dem man Konamis Herz eroberte.

„Die Idee, an diesem Projekt zu arbeiten, verfolgte uns seit vielen Jahren, und 2019 erhielten wir eine Einladung von Konami zur Teilnahme an der Tokyo Games Show. Zu unserer Freude bat uns Konami, ein Konzept für ein Remake des zweiten Teils des Originalspiels zu erstellen, und bot uns im Gegenzug die Möglichkeit, das Konzept in die Tat umzusetzen. Natürlich waren wir nicht die einzigen Bewerber. Viele andere Studios bewarben sich ebenfalls um eine Zusammenarbeit, aber am Ende war es unser Konzept, das Konamis Herz eroberte. Sie erkannten unser Engagement und unsere Leidenschaft für Horror, und das allein war schon eine enorme Auszeichnung für uns.“