Silent Hill 2 Remake: Masahiro Ito und Akira Yamaoka aktiv an Entwicklung beteiligt

Weitere Einblicke in die Entwicklung von Silent Hill 2 Remake gewährte Lead Producer Maciej Głomb von Bloober Team in einem Interview.

Wie er GamingBolt verriet, sind der Komponist Akira Yamaoka und Creature Designer Masahiro Ito an der Entwicklung des Remakes aktiv beteiligt.

Die beiden am Originalspiel beteiligten Köpfe haben demnach Erklärungen zu langanhaltenden Gerüchten geben können oder Bilder zu Monstern bereitgestellt, wie Glomb erzählt.

„Wir sind von den Stühlen gefallen, weil wir wissen, dass wir die ursprünglichen Schöpfer an Bord haben. Sie haben uns eine dringend benötigte Erklärung für die vielen Anspielungen im Spiel gegeben, die seit über 20 Jahren im Internet kursieren, und wir werden die OGs auch weiterhin nach ihrer Meinung zu unserem gemeinsamen Juwel fragen. Außerdem haben sie selbst aktiv an der Entwicklung mitgewirkt – Mr. Ito hat uns mit Konzeptzeichnungen für Orte und Monster versorgt, während Mr. Yamaoka die Musik für das Spiel komponiert hat.“

Im ersten Jahr der Entwicklung habe man eng mit Konami zusammengearbeitet. Dabei erhielt Bloober Team vom Unternehmen kreative Ermutigungen für ihre Vision des Remakes.

„Wie bei jedem Projekt gibt es zu Beginn der Produktion viele Diskussionen auf höchster Ebene über die Richtung, die wir einschlagen wollen, und – im Falle eines Remakes – darüber, welche Teile des Originals wir ändern oder unangetastet lassen. Wir haben das erste Jahr oder so damit verbracht, eng mit Konami zusammenzuarbeiten und uns ständig auszutauschen. Aber wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, hätten wir uns in einen Raum setzen und von Angesicht zu Angesicht Ideen entwickeln können. Konami hat uns in unserer kreativen Richtung unglaublich ermutigt und unsere Vision für das Spiel nachdrücklich unterstützt. Ihr Vertrauen in uns hat dazu geführt, dass wir die Verantwortung für die Entwicklung des Spiels übernommen haben.“