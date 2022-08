Skull and Bones: Geschichte ist nicht Hauptfokus des Spiels

Autor:, in / Skull and Bones

Laut Game Director Ryan Barnard wird die Geschichte von Skull and Bones nicht der Hauptfokus des Piratenspiels sein

Nach langer Wartezeit und mehreren Verschiebungen wird Ubisofts Piratenspiel Skull and Bones gegen Ende des Jahres endlich erscheinen. Was Spieler von der Geschichte des Piraten-Abenteuers erwarten dürfen, eröffnete nun Game Director Ryan Barnard in einem Interview mit True Achievements.

Laut Barnard wird Skull and Bones zwar über narrative Elemente verfügen, diese seien allerdings nicht der Hauptfokus des Spiels. Dieser liege viel mehr darauf, jeden Spieler sein eigenes Abenteuer erleben zu lassen:

„Skull and Bones ist kein narratives Spiel. Wir haben narrative Teile – im Spiel triffst du wichtige NPCs, Kingpins genannt, die ihre eigenen Geschichten haben, über die du mehr erfährst, während du eine Beziehung zu ihnen aufbaust, indem du Aufträge mit ihnen abschließt. Dem Spiel liegt eine Geschichte zugrunde, mit der wir die gesamte Erzählung der Welt aufbauen, aber das ist nicht der Hauptfokus. Wir möchten, dass die Spieler ihre eigenen Geschichten kreieren und der Typ Pirat sein können, der sie sein möchten.“ „Abgesehen davon, was einen durch das Fortschrittssystem treibt, das wir Infamy nennen, ist die Tatsache, dass man im Spiel Zugang zu Blaupausen erhält, die einem Zugriff auf verschiedene Arten von Schiffen, Waffen und Rüstungen gewähren. Und diese wird man brauchen, um sich auf seinen Erkundungstouren effektiv gegen die verschiedenen Feinde der Welt behaupten zu können.“

Skull and Bones erscheint am 8. November 2022 für Xbox Series X|S, Playstation 5, Stadia und PC.