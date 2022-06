Slave Zero X: Biopunk-2D-Kampfaction angekündigt

Autor:, in / Slave Zero X

Slave Zero X bringt Biopunk-2D-Kampfaction auf Konsolen und PC.

Ziggurat Interactive, Publisher von Multiplattform-Retro- und Modern-Games, haucht einem der meistverkauften Titel der Dreamcast-Ära neues Leben ein: Slave Zero X, ein aufregender neuer Action-Titel, der in der gleichen Welt spielt wie das Original Slave Zero (1999).

Das brandneue Spiel, das für PC und Konsolen erscheint, bietet 2D-Side-Scrolling-Action, bei der die Spieler brutale Kombos aneinanderreihen, während sie sich durch eine gefährliche 2,5D-Welt bewegen.

„Wir freuen uns, Slave Zero X zu enthüllen“, sagt Michael Devine, SVP of Business Development. „Das Spiel ist eine fantastische Mischung aus schneller Action und kombinationslastigen Kämpfen vor einem Hintergrund, der eine düstere Stimmung hervorruft, und wir können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten mehr davon zu zeigen.“

Slave Zero X, das von Poppy Works und Ziggurat Interactive entwickelt wird, bietet den Fans des Originalspiels eine völlig neue Erfahrung.

In Slave Zero X ziehen die Spieler einen todbringenden Biosuit an und kämpfen gegen die Kräfte des bösen SovKhan. Das Spiel bietet mehrere Spielmodi und eine Vielzahl von futuristischen, dystopischen Stadtlevels, durch die man sich kämpfen kann.

Dieser neue Eintrag in die Franchise basiert auf den Konzeptzeichnungen für das Spiel von 1999. Die ursprüngliche Vision von Slave Zero mit Biopunk-Flair und H.R. Giger-Einflüssen konnte aufgrund des Budgets und der Entwicklungszeit nicht verwirklicht werden.

Jetzt erwecken Poppyworks und Ziggurat Interactive diese ursprüngliche Vision in diesem rasanten, knallharten Charakter-Actionspiel in der unvergesslichen dystopischen Welt von Slave Zero X zum Leben.