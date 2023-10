Slave Zero X: Blutiger Gameplay-Trailer enthüllt

Autor:, in / Slave Zero X

Schärft eure Klingen, denn heute präsentiert Publisher Ziggurat Interactive im Rahmen des Indie Horror Showcase einen brandneuen Trailer zu seinem kommenden brutalen Hack-and-Slash-Titel Slave Zero X.

Slave Zero X verspricht ein blutiges Vergnügen zu werden und zeigt in dem neuen Video seine Vorliebe für Gewalt, Wildheit und schiere Brutalität.

In Slave Zero X schlüpfen die Spieler in die Rolle des Protagonisten Shou, einem Mitglied einer Untergrund-Widerstandsgruppe namens The Guardians.

Shou schwört Rache und verschmilzt mit einem gestohlenen Sklaveneinheiten-Prototyp. Er greift zu den Waffen und kämpft gegen die gewalttätigen Kräfte des tyrannischen SovKhan, des skrupellosen Diktators, der die Megacity S1-9 mit eisernen und fleischlichen Fäusten regiert.

Der Weg zu seiner angestrebten Rache ist jedoch kein gerader – der SovKhan hat eine blutrünstige Armee unter seinem Kommando, die bereit ist, jeden, der sich auflehnt, mit einem Fingerschnippen zu erledigen. Die Spieler kämpfen sich durch diese Biopunk-Dystopie und schneiden alle, die sich ihnen in den Weg stellen, in Scheiben und Würfel.

Den neuen Trailer gibt es hier zu sehen: