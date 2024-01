Slave Zero X: Sprecherin von Zelda: Breath of the Wild dabei

Autor:, in / Slave Zero X

Sprecherin von Zelda: Breath of the Wild und Attack on Titan-Talent schließt sich dem brutalen Hack-and-Slash-Titel Slave Zero X an.

Ziggurat Interactive, Publisher von Multiplattform-Retro- und modernen Spielen, enthüllt den letzten Schauspieler, der seine Talente für Slave Zero X zur Verfügung stellt, den Biopunk-Charakter-Action-Slasher, der am 21. Februar 2024 für PC und Konsolen erscheint.

Elizabeth Maxwell, die für ihre Arbeit in beliebten Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Attack on Titan, RWBY und Fire Emblem Engage bekannt ist, leiht ihre Stimme dem Charakter „X“ in dieser unbarmherzigen Dystopie, die in derselben Welt spielt wie das Original Slave Zero (1999).

Elizabeth Maxwells Fähigkeiten umfassen sowohl die Spiele- als auch die Animationsbranche. Sie wird ihr großes Talent einsetzen, um eine der Hauptfiguren des brutalen Hack-and-Slash-Titels zum Leben zu erwecken: X, der Biosuit, der von der Hauptfigur Shou getragen wird.

X wurde vom SovKhan für sein „Sklaven“-Projekt erschaffen und ist ein Prototyp-Biomech-Embryo, der Anzeichen einer frühen Selbstverwirklichung und Ego-Sensibilität aufweist. Da der SovKhan keinen Bedarf an Sklaven mit eigenem Willen hatte, ließ er sie als „defekt“ abstempeln und entsorgen…

zumindest dachte er das.

Mit einem „X“ auf ihrem Behälter wurde sie von den Wissenschaftlern der Dunklen Materie entsorgt und dann von den Wächtern unter den verrottenden Fundamenten der Megacity entdeckt. Shou, der stärkste der Wächter, verschmilzt mit X, um seine gewaltigen Fähigkeiten auf der Suche nach teuflischer Vergeltung zu verstärken.

Jetzt agieren sie gemeinsam, beide angetrieben von dem Wunsch, Rache an dem Tyrannen zu üben, der die Megacity beherrscht.

Slave Zero X, die Fortsetzung des Franchise, spielt in der gleichen Welt wie das ursprüngliche Slave Zero von 1999 und bietet den Fans des Originalspiels ein völlig neues Hack-and-Slash-Erlebnis mit seitlichem Scrolling.

In Slave Zero X schlüpft der Spieler in einen todbringenden Biosuit, um gegen die gewalttätigen Kräfte des tyrannischen SovKhan zu kämpfen. Mit mehreren Spielmodi und einer Vielzahl von futuristischen, dystopischen 2,5D-Stadtlevels, die es zu durchkämpfen gilt, werden die Spieler brutale Kombos aneinanderreihen und sich durch Wellen von genetisch verbesserten Biopunk-Gegnern kämpfen – und das alles zur Musik eines knorrigen Synthesizer-Soundtracks.