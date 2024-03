Autor:, in / Slave Zero X

In einem neuen Video könnt ihr euch Gameplay aus dem Hack-and-Slash-Titel Slave Zero X auf der Xbox Series X anschauen.

In Slave Zero X übernehmt ihr die Kontrolle über den todbringenden Biosuits X, der von SovKhan als defekt abgestempelt worden ist, da dieser Anzeichen einer frühen Selbstverwirklichung und Ego-Sensibilität aufwies.

So wurde der Biosuite mit einem „X“ markiert und von den Wächtern der Dunklen Materie entsorgt, bis er von einem Wächter unter den verrottenden Fundamenten der Megacity entdeckt worden ist.

Shoe, der Wächter, der den Biosuite gefunden hat, verschmilzt fortan mit diesem und gemeinsam kämpfen sie nun gegen die gewalttätigen Kräfte des tyrannischen SovKhan.

Slave Zero X spielt in der gleichen Welt wie das ursprüngliche Slave Zero von 1999 und bietet euch ein völlig neues Hack-and-Slash-Erlebnis mit seitlichem Scrolling.

Slave Zero X | Im todbringenden Biosuit gegen SovKhan

Slave Zero X ist für 24,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

