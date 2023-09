Slave Zero X: Release-Termin für Februar 2024 festgelegt

Autor:, in / Slave Zero X

Ziggurat Interactive, Publisher von Multiplattform-Retro- und modernen Spielen, freut sich, bekannt zu geben, dass Slave Zero X am 21. Februar 2024 für PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheint.

Slave Zero X wurde in Zusammenarbeit mit Poppy Works und dem Team hinter der berühmten Devil Engine entwickelt und ist ein stilvolles 2,5D-Charakter-Actionspiel, das in der Biopunk-Welt von Slave Zero (1999) spielt.

Der neueste Titel der klassischen Dreamcast-Slave Zero-Franchise bietet Fans des Originalspiels ein völlig neues Hack-and-Slash-Erlebnis mit seitlichem Scrolling. In Slave Zero X verschmilzt der Protagonist Shou mit einem gestohlenen Slave Unit Prototype und wird zu einem wütenden Teufel, der einen falschen Gott töten will.

Nehmt die Waffen in die Hand und kämpft gegen die gewalttätigen Kräfte des tyrannischen SovKhan, des gewalttätigen Diktators, der die Megacity S1-9 mit eisernen und fleischlichen Fäusten regiert.

Mit mehreren Spielmodi und einer Vielzahl von futuristischen, dystopischen 2,5D-Stadtlevels, die es zu durchkämpfen gilt, werden die Spieler brutale Kombos aneinanderreihen und sich durch Wellen von genetisch verbesserten Biopunk-Gegnern kämpfen – und das alles zur Musik eines knorrigen Synth-Soundtracks.

In diesem Charakter-Actionspiel, das Fans der Action- und Kampfspiel-Favoriten Devil May Cry, Strider und Guilty Gear begeistern wird, bahnt ihr euch euren Weg durch eine dystopische Zukunft.

Zu den wichtigsten Features von Slave Zero X gehören:

Verschiedene Modi zum Verstümmeln: Spielt die Story durch, trainiert eure Combo-Crushing-Fähigkeiten im Trainingsmodus oder testet eure Macht im Modus „Blutiger Palast“ nach der Story.

Hack-n-Slash ’n Slash ’n Slash…: Kombiniert tödliche Angriffskombinationen mit eurem Schwert und einer Reihe explosiver Waffen, während ihr euch durch eine düstere Biopunk-Welt springt, sprintet und flippt

Einzigartige 2,5D-Umgebung: Kämpft euch durch riesige Levels und Boss-Rushes in einer Lo-Fi-Mischung aus 2D- und 3D-Grafik, die an die Dreamcast-Ära der 90er Jahre erinnert.

Brutale Kämpfe und halsbrecherische Stages: Besiegt Mini-Bosse und Erzbösewichte in unvergesslichen Kampfsequenzen

Blutgetränkt und Synth-getränkt: Taucht ein in eine Welt voller schwerer Drum ’n Bass- und Industrial-Tracks, die mit zunehmender Action immer intensiver werden

Eine Alpha-Demo von Slave Zero X kann kostenlos im Microsoft Store heruntergeladen werden.