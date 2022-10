SnowRunner: Landwirtschaftliche Aktivitäten starten mit Season 8

Autor:, in / SnowRunner

SnowRunners Season 8: Grand Harvest führt am 13. Oktober landwirtschaftliche Aktivitäten ein! Zieht euren Farmerhut für diese neue Season von SnowRunner auf.

SnowRunner, die Open-World Sandbox Off-Road Simulation von Saber Interactive und Focus Entertainment hat ein Veröffentlichungsdatum für Season 8: Grand Harvest erhalten.

Am 13. Oktober startet diese neue SnowRunner Erweiterung und sie wird euch mit einer Reihe von Missernten konfrontieren. Es wird an euch liegen, die Produktionsabläufe wieder ertragreich zu gestalten. Dafür stehen euch drei neue Vehikel zur Verfügung. Grand Harvest wird allen Besitzern des Year 2 Pass auf der PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und dem PC zur Verfügung stehen. Holt euch auf den heutigen Screenshots schon mal einen ersten Eindruck:

Erkundet zahlreiche neue Gegenden in vier brandneuen 4 km² Karten und stellt euch dem Landleben, welches dringend einen Wiederaufbauplan benötigt. In eurer Garage werdet ihr drei neue Zugänge finden, welche euch das Farmerleben erleichtern dürften: Wenn es robust zur Sache gehen muss, wird der Step 39331 “Pike” euer bester Freund sein, genau wie der althergebrachte K700, der State-of-the-Art K7M, zwei landwirtschaftliche Champions, welche gleichzeitig auch erstmals die Kirovets in SnowRunner einführen.

Season 8 bringt erstmals Landwirtschaft in die Welt von SnowRunner und hält zahlreiche neue Aktivitäten bereit: Die örtliche Stadt und das Flugfeld gilt es, wieder aufzubauen. Mit dabei auch landwirtschaftliche Beschäftigungen und das Reparieren von Ausrüstung und natürlich das Verwalten und Erhalten der Infrastruktur in einer Umgebung voller Bahnhöfe, Tankstellen, Baustellen, Dörfer und Farmen.

SnowRunner, seine Premium Edition, der Year 1 und der Year 2 Pass sind jetzt verfügbar auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Season 8: Grand Harvest erscheint am 13. Oktober auf allen Plattformen. Für weitere Informationen besucht die Seite des Spiels im Focus Store.