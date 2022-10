Deutsche Charts: FIFA 23 mit erfolgreichstem Games-Start des Jahres

Fast drei Jahrzehnte hat FIFA bereits auf dem Buckel – doch von Alterserscheinungen ist EAs Simulations-Reihe weit entfernt. Ganz im Gegenteil: Der neueste Teil, FIFA 23, feiert hierzulande den erfolgreichsten Games-Start 2022 und sorgt für die insgesamt zweitstärkste Verkaufswoche des Jahres.

Zudem dribbeln die Kicker gleich in fünf Hitlisten an die Spitze, und zwar in den offiziellen deutschen PS5-, PS4-, Xbox Series-, Xbox One- und Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Weitere Neuerscheinungen haben es in der aktuellen Woche schwer, aber mit Valkyrie Elysium klopft immerhin noch ein zweiter Titel an der Charts-Pforte. Für das Rollenspiel-Abenteuer sind zum Auftakt die Positionen drei (PS5) und acht (PS4) drin. Im PC-Ranking verdrängt der Landwirtschafts-Simulator 22 den Bau-Simulator an die zweite Stelle, während Pokémon Ultramond wie gehabt die 3DS-Auswertung anführt.