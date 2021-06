Autor:, in / Sonic Next

Seht euch die Aufzeichnung des Livestreams mit neuen Informationen aus dem Sonic Universum an.

Der Sonic Official Livestream berichtet über die neuesten Igel-Nachrichten. Gud Reedz und Neato Thingz plaudern in Season 5 – Episode 2 über das in 2022 erscheinende neue Sonic Abenteuer und werden einige Spiele spielen.

Sonic Next soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.