SONY: Erforscht PlayStation-Franchises auf Mobilgeräten

Bereits im April hatte Sony durchblicken lassen, dass man seine Fühler auf dem mobilen Sektor ausstrecken möchte, um seine beliebtesten PlayStation-Franchises dort mit neuen Erfahrungen einer neuen Spielerschaft zugänglich zu machen.

Jim Ryan, CEO bei PlayStation, bekräftigte dieses Vorhaben auf einem Treffen zur Unternehmensstrategie. Demnach wolle man in den mobilen Sektor einsteigen, nachdem man schon erfolgreich damit experimentiert habe.

„Die Inhalte, die PlayStation Studios in den letzten 25 Jahren entwickelt hat, haben eine Fülle von IP geschaffen und PlayStation mit fesselnden Erlebnissen versorgt, die Emotionen hervorrufen und Spieler auf eine Reise mitnehmen. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie die Spieler unsere Inhalte genießen, und haben erste Erfolge beim Experimentieren mit mobilen Spielen und Apps erzielt, um den Spielern mehr Auswahl zu bieten. Mobile ist nur einer der Bereiche, die wir erforschen, um Millionen von Spielern über unsere Plattformen hinaus zu erreichen.“

„PlayStation verfügt über einen riesigen Katalog an vielfältiger First-Party-IP, die auf das Smartphone-Gaming übergehen und unsere AAA-Spiele oder Live-Service-Spiele ergänzen kann. Wir sind dabei, den mobilen Markt mit einigen wunderbaren PlayStation-Franchises zu erforschen, also bleiben Sie bitte dran. Durch Investitionen in IP, Konzernzusammenarbeit innerhalb von Sony, Investitionen in Social und Mobile freuen wir uns auf die Möglichkeit, unsere Community weiter auszubauen und Millionen neuer Gamer in der PlayStation-Familie willkommen zu heißen.“