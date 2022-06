Souldiers: 16-Bit-Metroidvania-Adventure für Xbox erschienen

Das Indie-Studio Retro Forge, das mit dem Publisher Dear Villagers (The Forgotten City, ScourgeBringer) zusammenarbeitet, freut sich, bekanntgeben zu können, dass sein 16-Bit-inspiriertes Action-RPG-Metroidvania-Abenteuer Souldiers ab sofort für Switch, Steam, Xbox und PlayStation-Plattformen erhältlich ist.

Souldiers vereint Metroidvania-Erkundung, knackige, seelenähnliche Kämpfe, RPG-Anpassung und präzises Platforming in einem wunderschönen Pixelart-Paket. Der Spieler schlüpft entweder in die Rolle eines Spähers, eines Zauberers oder eines Bogenschützen und kämpft für die Freiheit in Terragaya, einem mystischen Land an der Grenze zwischen Leben und Tod.

Jede Klasse hat ihre eigenen einzigartigen Angriffe sowie unterschiedliche Werte für Beweglichkeit, Angriff, Verteidigung und Gesundheit. Dein Charakter kann durch freischaltbare Fertigkeitenbäume weiter angepasst werden, was dir ein hohes Maß an Freiheit auf deinem Weg durch Souldiers fantastisches Reich bietet.

Überlistet gerissene Feinde, löst ruchlose Rätsel, verbessert euren Charakter und erkundet jeden Winkel einer schillernden, verschlungenen 16-Bit-Welt. Souldiers ist ein handgefertigtes Retro-Epos für die Ewigkeit.

Alberto Hernández, Creative Director bei Retro Forge, sagte: „Souldiers repräsentiert die Früchte unserer mehrjährigen Arbeit, als wir unser Traumspiel zusammenstellten, das alte und neue Sensibilitäten vermischt. Souldiers‘ 16-Bit-inspirierte Ästhetik mag an SNES-Klassiker erinnern, aber sein Ansatz, den eigenen Charakter anzupassen und zwischen verschiedenen Klassen zu wählen, verleiht ihm mehr Tiefe und Wiederspielbarkeit als die 90er-Jahre-Kost, die uns inspiriert hat. Es ist ein sehr emotionaler Tag für uns, heute endlich den Höhepunkt all unserer harten Arbeit mit euch allen zu teilen.“

Features

Wählt eure Klasse: Entfesselt die Wut eures Schwertes mit dem Späher, beschwört den Zorn der Elemente mit dem Zauberer oder lasst Pfeile auf eure Feinde mit dem Bogenschützen niederregnen.

Fesselnder Kampf: Haut, pariert und weicht aus, um euch durch eine ständig wachsende Zahl von Gegnern zu kämpfen, verbessert eure Fähigkeiten und eure Ausrüstung, um einen Kampfstil zu finden, der perfekt zu euch passt.

Eine vernetzte Welt: Entdeckt eine ausgedehnte, handgefertigte Landschaft voller Schätze, knallharter Bosse und Geheimwege.

16-Bit-Sensation: Terragaya erwacht mit lebendiger, erstklassiger Pixelgrafik zum Leben, die vor Details nur so strotzt.

Kluge Schachzüge: Löst Umgebungsrätsel und springt von Ort zu Ort, indem ihr eine ständig wachsende Auswahl an Moves einsetzt.

Sprachoptionen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, brasilianisches Portugiesisch.