Spirittea: Ländliches Badehaus will in Lebenssimulation renoviert werden

In der Lebenssimulation Spirittea verschlägt es einen Schriftsteller aufs Land, um ein Badehaus auf Vordermann zu bringen.

Der Publisher No More Robots (Hypnospace Outlaw, Descenders) und das Entwicklerstudio Cheesemaster Games stellen heute Spirittea vor, eine Lebenssimulation, die im ländlichen Ostasien spielt und in der die Spieler ein altes Badehaus renovieren und Dutzenden von Geistern helfen, ihren Frieden zu finden.

Inspiriert von der kultigen Lebenssimulation Stardew Valley und klassischen Geister-Animes und -Mangas, folgt Spirittea einem Schriftsteller, der aufs Land geflohen ist, um den Kopf freizubekommen und Inspiration für seinen nächsten Roman zu finden.

Nachdem er jedoch versehentlich aus einer alten mystischen Teekanne getrunken hat, beginnt unser Protagonist, die Geisterwelt zu sehen, die sich mit seiner Realität überschneidet.

Wonyan, ein lästiger Katzengeist und treuer Führer, zeigt dem Schriftsteller, wie viele Geister gerettet werden müssen – und übergibt ihm die Schlüssel zu einem alten Badehaus, in dem sich die Geister entspannen.

Spirittea ist sowohl eine Lebenssimulation als auch ein Management-Spiel in einem. Die Spieler leben von Tag zu Tag, finden lokale NSCs und Geister, denen sie helfen können, und gehen vielen verschiedenen Hobbys nach, vom Käferfangen bis zum Karaoke.

Jeder Geist, dem ihr helft, taucht dann in eurem Badehaus auf, wo ihr ihm Handtücher, Salze, Snacks und ein herrlich heißes Bad anbieten könnt. Die Aufwertung eures Badehauses mit neuen Möbeln, Räumen und Bädern ist der Schlüssel, um die aufregendsten Geister anzuziehen, einschließlich der schwer fassbaren Lord-Geister, die jeweils einen ganzen Raum einnehmen.

Spirittea wird später in diesem Jahr für PC und Konsole erscheinen.