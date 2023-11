Spirittea: Vom ersten Tag profitabel

Image: No More Robots

Die Spirittea Startwoche in Zahlen: 1 Million Dollar Umsatz, 150.000 Spieler, profitabel am ersten Tag! Spirittea hat 1 Million Dollar Umsatz allein in der ersten Woche erzielt.

150.000 Spieler auf PC, Switch und im Game Pass haben das Abenteuer bereits begonnen. So verkünden die Entwickler, dass das Spiel vom ersten Tag an profitabel ist. Die Gewinne der ersten Woche betragen das Dreifache der Entwicklungskosten des Spiels. Das Spiel war dazu in den Top-Seller-Charts in allen Regionen im Nintendo eShop.

