Call of Duty: Modern Warfare III: Hype-Trailer zum Zombies-Modus

Image: Activision Publishing Inc.

Ein neuer Hype-Trailer hebt den überarbeiteten Zombie-Modus von Call of Duty: Modern Warfare III hervor.

Im frisch veröffentlichten Call of Duty: Modern Warfare III führt der revolutionierte Zombie-Modus Spieler nach Urzikstan, wo eine von Zombies verseuchte Open-World auf sie wartet.

Acht Dreierteams haben 45 Minuten Zeit, so vielen Zombie wie möglich den Garaus zu machen und anschließend per Hubschrauber der Zombie-Apokalypse zu entfliehen. Ein Video einer kompletten Runde Zombies in 4K findet ihr hier.

Um den zum Zentrum des Gebiets hin immer stärker werdenden Zombies Herr werden zu können, müssen Spieler Aufträge abschließen und Essenz sammeln. Diese kann wiederum in Upgrades, Waffen und Perks investiert werden.

Ein von Activision veröffentlichter Hype-Trailer zum Zombie-Modus fasst jetzt die Meinungen der Fachpresse sowie bekannter Streamer und COD-Influencer zusammen und bietet zudem actionreiche Gameplay-Szenen: