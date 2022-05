STALKER 2 Heart of Chornobyl: Entwicklung geht weiter

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chornobyl

Die Entwicklung von STALKER 2 Heart of Chornobyl geht weiter.

Nachdem die Entwickler von STALKER 2 Heart of Chornobyl bekannt gegeben haben, dass man die Arbeiten an dem Spiel aufgrund des Krieges in der Ukraine vorerst pausieren muss, hat man nun geäußert, dass die Arbeiten wieder weitergehen.

Weitere Details wurden nicht genannt. Ob das Spiel aufgrund dieser Pausierung verschoben werden muss, wurde nicht beantwortet. Ist aber äußerst wahrscheinlich.