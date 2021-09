Star Trek Online: Invasion aus dem Spiegeluniversum beginnt

Reflections ist ein neues Update, das nun kostenlos auf dem PC verfügbar ist und am 4. November auf Xbox One und PlayStation 4 startet. In der letzten Staffel des auf Star Trek basierenden MMORPGs wurde das Ende des lange anhaltenden klingonischen Bürgerkriegs gefeiert.

Leider war dieser neu wiederhergestellte Frieden in der Galaxie nicht von langer Dauer, denn aus dem Spiegeluniversum droht eine neue Gefahr, in deren Gefolge sich Admiral Leeta (vertont von der bei den Fans beliebten Schauspielerin aus Star Trek: Deep Space Nine, Chase Masterson) aus dem gefürchteten Terranischen Imperium befindet. Ab heute können Spieler in einer neuen Episode, die einen neuen Handlungsstrang im Spiel beginnt, dieser drohenden Gefahr auf den Grund gehen.

Die Spieler können außerdem an einem spannenden neuen Einsatzkommando am Boden teilnehmen und weitere Herausforderungen meistern, um Belohnungen zu erhalten, unter anderem den neuen Wundertäter-Schlachtkreuzer der Gagarin-Klasse [K6] aus dem Spiegeluniversum.

Um den Start von Reflections zu feiern, veranstalten die Wohltätigkeitsinitiative von Perfect World Entertainment, Perfect World Level Up, und Star Trek Online eine besondere Spendenaktion zur Unterstützung der Boys & Girls Clubs of America, einer Wohltätigkeitsorganisation, die junge Leute unterstützt, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Ab sofort und noch bis zum 05. Oktober können die Spieler in Star Trek Online bestimmte Gegenstände für das Spiel zum Vorteilspreis auf Fanatical.com erwerben. 100 % der Nettoerlöse kommen den Boys & Girls Clubs of America zugute.

Außerdem veranstaltet Fanatical.com einen Wettbewerb, bei dem man eine Kabine für zwei Personen an Bord der Mariner of the Seas, auf der Star Trek: The Cruise stattfindet, gewinnen kann. Weitere mögliche Preise sind sämtliche Erweiterungspakete in Star Trek Online. Weitere Details gibt es hier.

Über Reflections: In House United, der letzten Staffel von Star Trek Online, erlebten die Spieler das Finale des lange andauernden Klingonischen Bürgerkriegs. Zwar wurde das Blutvergießen beendet, jedoch sind die Dinge in den Unendlichen Weiten alles andere als friedlich. Das Chaos bricht aus, als die Spieler unerwarteten Besuch von Admiral Leeta (gespielt von der bei Trekkies beliebten Chase Masterson aus Deep Space Nine) erhalten, die aus dem Spiegeluniversum gekommen ist, um die Föderation vor einer Gefahr zu warnen, die alles Leben in beiden Universen bedroht. Ihr auf den Fersen ist Kuumarke aus dem Spiegeluniversum, eine Spezialagentin des Terranischen Imperiums, die zu einer Datenstation im Hauptuniversum geschickt wurde, um dort geheime Daten zu entwenden. Zwar war Admiral Leeta einst eine Gegnerin, aber nun werden die Spieler mit ihr zusammenarbeiten müssen, um Kuumarke und die Terraner daran zu hindern, mit den gestohlenen Informationen das Hauptuniversum zu zerstören.

Das sind die Features von Reflections:

Neue besondere Episode – In der neuen Episode „Firewall“ müssen die Spieler eine hochgesicherte Einrichtung der Föderation besuchen, um dort mit Admiral Leeta zu sprechen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Mission, um das Hauptuniversum vor Kuumarke und den Terranischen Streitkräften zu beschützen.

Neues Einsatzkommando – Mit der Veröffentlichung von Reflections erhalten Spieler Zugriff auf ein neues Boden-Einsatzkommando für fünf Spieler namens „Operation Wolf“. Die Spieler nehmen an einem Holodeck-Programm teil, das von Leeta aus dem Spiegeluniversum entworfen wurde, um sie zu trainieren, das Raumdock der Erde im Spiegeluniversum zu infiltrieren und dort geheime Informationen zu stehlen.

Besonderes Ereignis zu Reflections – Im Laufe des nächsten Monats können Spieler viele Episoden erleben und an Einsatzkommandos teilnehmen, die mit dem Spiegeluniversum zu tun haben, um eine besondere Belohnung freizuschalten: Den Wundertäter-Schlachtkreuzer der Gagarin-Klasse aus dem Spiegeluniversum [K6].

Neue Inhalte zu Lower Decks – Spieler können den Lobi-Laden besuchen, um neue Waffen und Uniformen aus der beliebten Zeichentrickserie Star Trek: Lower Decks zu erwerben.

Elite-Ausbildungsgutschein – Spieler können den neuen Elite-Ausbildungsgutschein verwenden, um ihrem Captain zusätzlich einen Platz für Persönliche Bodeneigenschaften, einen Platz für Persönliche Raumeigenschaften, einen Platz für Kitmodule und einen Platz für Geräte hinzuzufügen.

Star Trek Online ist ein kostenloses Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler das Universum von Star Trek erkunden können. Spieler können ihr eigenes Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs verteidigen, als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen oder als Jem’Hadar gefährliche Missionen für das Dominion durchführen.

Captains können außerdem berühmte Orte aus dem Universum von Star Trek besuchen, Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen und mit anderen Spielern in ihren eigenen Raumschiffen kämpfen. Star Trek Online ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.