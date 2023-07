Star Wars Outlaws: Spieler können für Jabba the Hutt arbeiten

Autor:, in / Star Wars Outlaws

In Star Wars Outlaws können Spieler für Jabba the Hutt arbeiten oder aber ihn verraten., außerdem ist Tatooine ein besonderer Schauplatz, den man erkunden kann.

Neue Details aus dem kommenden Open-World-Actionspiel Star Wars Outlaws wurden im Zuge der San Diego Comic-Con verraten.

Director Julian Gerighty verriet gegenüber IGN, dass ein Besuch auf Tatooine möglich ist. Dort kann man ein paar Credits verdienen, in dem man Missionen für Jabba the Hutt erledigt. Es ist sogar möglich, den Hutten zu verraten, was allerdings Konsequenzen nach sich zieht.

Über den Planeten Toshara und seine Inspiration wurde bekannt, dass man sich an der afrikanischen Savanne mit seinen offenen Flächen orientierte.

Gerighty erzählte über Toshara: „Wir beginnen mit einem Biom, in diesem Fall dem südostafrikanischen Biom, als Inspiration, und dann geben wir ihm einen Twist, damit es sich ein bisschen fremd anfühlt. Man denke nur an die ersten Aufnahmen, vielleicht nicht die ersten Aufnahmen, aber die ersten Aufnahmen von Tatooine. Schöne, erkennbare Architektur, aber zwei Sonnen.“ „Für uns ist es dieser riesige Berg, in den wir eine Stadt hineingeschnitten haben, die kristalline Substanz im Bernstein des Berges und diese orangefarbenen, stark reflektierenden Aufschlüsse. Das macht das Außerirdische daran aus. Vertraut und doch frisch.“

Spieler erfahren weiterhin, dass es eine 80/20-Regel bei der Entstehung einer Welt gibt. Sie besagt, dass 80 % aus der echten Welt stammen muss und 20 % fiktiv sein können.

„Als wir zum ersten Mal darüber nachdachten, wohin wir Kay bringen sollten, waren wir uns einig. Lucasfilm Games ermutigte uns, unsere eigenen Schauplätze zu erschaffen, und Toshara wurde aus dieser Herausforderung heraus geboren. Wie würde Massive diese offene Welt aufbauen? Dieser Hort des Abschaums und der Schurkerei“, so Gerighty.

Auf dem berühmten Schauplatz Tatooine dürfen sich Spieler wohl besonders freuen, da man bekannte Orte entdecken kann.

Dazu erzählte Gerighty: „Wenn man die Augen schließt und den Leuten die Wahl lässt, irgendwo auf Tatooine hinzugehen? Mos Eisley. Und ganz besonders eine Wasserstelle in Mos Eisley. Die Möglichkeit ist, dass man alle Ecken und Winkel sehen kann.“ „Man kann all die Dinge sehen, die in den Lucasfilm-Archiven zu finden sind. Dieses Konzept des virtuellen Tourismus ist für uns sehr wichtig. Wenn man sich schon immer gefragt habt, wie weit es von den Feuchtgebieten zur Cantina ist? Wir haben ein Erlebnis für Spieler.“

Mehr über Star Wars Outlaws erfahrt ihr auf unserer Übersichtsseite.